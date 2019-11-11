Тимошенко пророчит самую "трагическую неделю" в истории Верховной рады

И всё из-за нашумевшего закона о продаже земли, которую женщина-политик называет последним богатством Украины.

Украинская партия "Батьковщина" требует от президента и правительства снять с рассмотрения законопроект о продаже сельскохозяйственных земель страны. Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила на заседании Согласительного совета.

— Я думаю, что эта сессионная неделя может войти в историю Украины как одна из самых трагических недель работы Верховной рады. Она может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад, — предупредила Тимошенко.

Она отметила, что земля является последним богатством, которое осталось у Украины. И если законопроект будет принят, украинскую землю приберут к рукам мошенники и бандиты, уверена представитель "Батьковщины".

Отдельного возмущения, по мнению Тимошенко, заслуживает тот факт, что власть пытается кулуарно, без учёта мнения граждан, протолкнуть решение, от которого будет зависеть будущее людей.

— Наша партия требует все существенные вопросы жизни страны решать только референдумом... Мы требуем у президента провести всеукраинское голосование и спросить разрешения у людей, — отметила политик.

Добавим, что позже президент Украины Владимир Зеленский всё-таки решил вынести на референдум вопрос о продаже земли иностранцам.