СМИ: В сети выставили на продажу базу данных клиентов ВТБ

В банке же заявили, что уже провели внутреннее расследование и информация оказалась устаревшей.

В продаже на чёрном рынке появилась база данных вкладчиков ВТБ, сообщают "Известия". Отмечается, что таблица данных состоит из пяти тысяч строк.

Объявление о продаже базы появилось 7 ноября. Как рассказал изданию сам продавец, три тысячи из пяти тысяч строк базы можно купить из первых рук — стоимость одной строки составляет десять рублей. Другие две тысячи строк являются перекупленными, цена за каждую — шесть рублей.

В ВТБ заявили, что уже проводили по этому факту расследование: попавшие в открытый доступ данные были актуальны по состоянию на 2016 год. В то же время несколько человек, чьи данные предлагается купить, подтвердили изданию, что у них действительно есть вклады в этом банке. Более того, один из клиентов назвал ту же сумму, которая указана в базе.

На днях глава Роскомнадзора Александр Жаров на фоне утечки данных клиентов Сбербанка заявил, что такие ситуации не являются системной проблемой.