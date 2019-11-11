На Украине заявили, что будут воевать с Россией за Крым

По словам Кулебы, воевать Незалежная планирует политико-экономическими методами.

Украина находится в фактическом состоянии войны с Россией. Об этом заявил вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

— Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло, — приводит "РБК-Украина" слова Кулебы.

Вице-премьер добавил, что выступает за окончание войны с Россией, но, по его словам, это не будет по принципу "взяли и забыли".

— И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать — я имею в виду прежде всего политико-экономическим путём, — заявил чиновник.

Кулеба выразил надежду, что Крым вернётся в состав Украины в момент максимального ослабления России, когда полуостров выскользнет из её рук.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.