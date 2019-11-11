Из Москвы-реки вытащили тела двух мужчин

В Москве-реке обнаружены тела двух мужчин, следов насильственной смерти не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошёл недалеко от жилого дома по Карамышевской набережной. Днём 11 ноября тела двух мужчин 1949 и 1970 года рождения вытащили из воды. При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее в реке Мойке при поиске останков жертвы историка из СПбГУ Олега Соколова был обнаружен скелет неизвестного человека.