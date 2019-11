Учёные нашли самого древнего опылителя цветов

Лапки насекомого были обильно усеяны пыльцой растения семейства из группы эвдикотов, а сама пыльца — приспособлена для контакта с насекомыми.

При анализе куска янтаря возрастом 99 миллионов лет учёные обнаружили насекомое, которое участвовало в опылении растений, что как минимум на 50 миллионов лет раньше, чем считалось до этого. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Внутри найденного в 2012 году в Мьянме янтаря учёным удалось идентифицировать собственно самого опылителя с телом и ротовым аппаратом специфической формы, приспособленным добывать нектар из цветов растений.

Лапки насекомого были обильно усеяны пыльцой растения семейства из группы эвдикотов — покрытосеменных или цветковых растений, а сама пыльца приспособлена для контакта с насекомыми. Об этом говорят размер зерён, орнаментированная структура поверхности, способность к комкованию.

По словам исследователей, эта находка доказывает, что процесс опыления растений насекомыми начался как минимум на 50 миллионов лет раньше, чем было принято считать до этого. Также она иллюстрирует, что растения и животные эволюционировали вместе.

