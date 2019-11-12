Американка разыграла будущих владельцев дома, инсценировав в нём убийство

Раньше Тина видела похожие мемы в Интернете, но теперь сама решила стать героем подобной истории, ведь это "безобидно и смешно".

Жительница американского штата Огайо по имени Тина, судя по профилям в соцсетях, обожает приколы и любит делиться ими с окружающими. Во время очередного переезда девушка решила, что этому процессу тоже не хватает чего-то особенного, и задумала весело разыграть тех, кто приедет жить в дом после неё.

Как пишет LAD Bible, 38-летняя любительница приколов нарисовала на полу жилища, из которого выезжала, картину, напоминающую место убийства с обведённым мелом телом и кровавыми следами.

New carpeting will be installed tomorrow so I left a little present for the next homeowners to find when they replace carpeting. pic.twitter.com/3qtoF5Lk7r — Magnificently🦃Stuffed (@Musings_of_wine) 8 ноября 2019 г.

— Завтра будет уложено новое ковровое покрытие, я оставлю это под ним, чтобы следующие домовладельцы нашли его, когда будут всё здесь менять, — написала женщина.

По словам Тины, раньше она видела похожие мемы в Интернете, но теперь сама решила стать героем одной из таких историй и разыграть следующих жильцов, ведь это "безобидно и смешно".

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