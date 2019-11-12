WhatsApp массово блокирует пользователей, состоящих в группах

Мессенджер WhatsApp начал пожизненно блокировать телефонные номера, состоящие в группах с некорректными названиями. Об этом пишет iXBT.com.
По данным издания, подобные жалобы от пользователей стали поступать в последние несколько недель. Администраторы известного мессенджера утверждают, что нашли в названиях групп, в которых состояли жаловавшиеся пользователи, признаки "злонамеренности".
Как отмечается, попытки отменить блокировку ни к чему не приводят. В пресс-службе мессенджера отвечают, что заблокированные нарушили правила сервиса.
В последнее время WhatsApp активно борется с агрессией, экстремизмом, спамом и фейкньюз. Ранее из-за недостаточной модерации возникали несчастные случаи, отмечает "Ридус". Так, например, в Индии в этом году несколько граждан стали жертвами самосуда из-за слухов о похищении детей, распространяемых через мессенджеры и соцсети.
7 ноября WhatsApp обновил настройки конфиденциальности для групп. У пользователей теперь есть больше возможностей контролировать приглашения.
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