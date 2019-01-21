"Отправь 20 друзьям". Как опознать фейк в WhatsApp

Один из крупнейших мессенджеров в мире — WhatsApp заявил о борьбе с фейк-новостями путём запрета на многократную пересылку одного и того же сообщения. Если раньше одно сообщение можно было переслать 20 раз, то теперь не более 5 раз. Как бороться с "иголками, заражёнными СПИДом", в вашем городе?

Фейковым новостям, проблемы от которых испытывают все, уже очень много лет, и их всегда кто-то пытался генерировать. В советское время и в 90-е наибольшей популярностью пользовались "бритвенные лезвия на детских горках" и "иглы со СПИДом в креслах кинотеатров". Новости и страшилки поменялись, но желание оградить своих родных и близких от мнимых и реальных угроз никуда не делось. Поэтому мы продолжаем распространять фейковые новости и пугать друг друга. Как распознать фейк и остановить его распространение?

1. Как заподозрить фейк в мессенджере?

Нет ничего проще: если сообщение от вашего родственника или близкого человека отмечено как "пересланное" — сразу же начните с его проверки. Конечно, если там просто написано: "Бабушка передаёт всем привет", беспокоиться не о чем, а если рассказывают о том, что в соседнем лесу завёлся опасный маньяк, сначала почитайте местные новости, вряд ли ваша тётя знает о маньяке больше всех СМИ города, вместе взятых.

2. Как остановить распространение фейка?

Вы не поверите, но это проще всего. Просто после того как "пересланное" сообщение добралось до вас, больше никуда его не отправляйте. Никому и никуда. Разумеется, если вы выполнили правило выше и убедились, что перед вами действительно фейк. Если же речь идёт о том, что в вашем домовом чате кто-то написал, что 81-й автобус сегодня ходит в два раза реже и об этом написано на остановке, перешлите это сообщение тем, кто живёт с вами. Это не фейк, это предупреждение.

3. Как оградить от фейков родных и близких?

Каждый раз, когда ваши родственники присылают вам новость, имеющую все признаки фейка, во-первых, вежливо благодарите родных за беспокойство. Переслать тревожное сообщение для многих родных в некотором роде инструмент коммуникации — таким образом вам показывают, что о вас и вашем благополучии беспокоятся. Во-вторых, никуда не отправляйте больше это сообщение, а в-третьих, расскажите родным о правилах определения фейков и о том, что их пугают специально, превращая в спам-ботов.

4. Почему бороться с фейк-ньюс важно?

Кто-то, прочитав правила выше, может сказать: "Да что такого, ну не было этого — и слава Богу, зато я всех предупредил и обо всех позаботился". Дело в том, что фейковые новости не только помогают сеять панику и манипулировать вами, всё гораздо хуже. В Индии бьют тревогу, местные жители, раззадоренные этими фейковыми новостями устраивают самосуды над соседями или заезжими туристами, подозревая всех вокруг в страшных преступлениях. Так что на самом деле вы спасаете чью-то жизнь, прекращая распространять фейк, а распространяя его и изображая заботу, вы подвергаете чью-то жизнь угрозе.

5. Как самому не плодить фейк-ньюс?

Будьте настроены критично ко всей получаемой вами информации. Нет, если на металлической гудящей будке нарисован череп и кости, скорее всего, эта информация верна и влезать в будку не нужно. Речь идёт о слухах и подобных непроверенных данных. Пусть рассказанное коллегой в курилке и потрясло вас до глубины души, сначала проверьте историю в Интернете, ориентируясь на информацию из крупнейших СМИ или авторитетных местных СМИ. В противном случае вы и сами можете стать автором фейковой новости, просто пересказав какую-нибудь байку из курилки или столовой.