"Отправь 20 друзьям". Как опознать фейк в WhatsApp

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"Отправь 20 друзьям". Как опознать фейк в WhatsApp

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Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons

Один из крупнейших мессенджеров в мире — WhatsApp заявил о борьбе с фейк-новостями путём запрета на многократную пересылку одного и того же сообщения. Если раньше одно сообщение можно было переслать 20 раз, то теперь не более 5 раз. Как бороться с "иголками, заражёнными СПИДом", в вашем городе?

Фейковым новостям, проблемы от которых испытывают все, уже очень много лет, и их всегда кто-то пытался генерировать. В советское время и в 90-е наибольшей популярностью пользовались "бритвенные лезвия на детских горках" и "иглы со СПИДом в креслах кинотеатров". Новости и страшилки поменялись, но желание оградить своих родных и близких от мнимых и реальных угроз никуда не делось. Поэтому мы продолжаем распространять фейковые новости и пугать друг друга. Как распознать фейк и остановить его распространение?

1. Как заподозрить фейк в мессенджере?

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/janpersiel/" target="_blank">Jan Persiel</a></p>

Нет ничего проще: если сообщение от вашего родственника или близкого человека отмечено как "пересланное" — сразу же начните с его проверки. Конечно, если там просто написано: "Бабушка передаёт всем привет", беспокоиться не о чем, а если рассказывают о том, что в соседнем лесу завёлся опасный маньяк, сначала почитайте местные новости, вряд ли ваша тётя знает о маньяке больше всех СМИ города, вместе взятых.

2. Как остановить распространение фейка?

<p>Фото © Shutterstock Inc</p>

Вы не поверите, но это проще всего. Просто после того как "пересланное" сообщение добралось до вас, больше никуда его не отправляйте. Никому и никуда. Разумеется, если вы выполнили правило выше и убедились, что перед вами действительно фейк. Если же речь идёт о том, что в вашем домовом чате кто-то написал, что 81-й автобус сегодня ходит в два раза реже и об этом написано на остановке, перешлите это сообщение тем, кто живёт с вами. Это не фейк, это предупреждение.

3. Как оградить от фейков родных и близких?

<p>Фото © Pexels</p>

Каждый раз, когда ваши родственники присылают вам новость, имеющую все признаки фейка, во-первых, вежливо благодарите родных за беспокойство. Переслать тревожное сообщение для многих родных в некотором роде инструмент коммуникации — таким образом вам показывают, что о вас и вашем благополучии беспокоятся. Во-вторых, никуда не отправляйте больше это сообщение, а в-третьих, расскажите родным о правилах определения фейков и о том, что их пугают специально, превращая в спам-ботов.

4. Почему бороться с фейк-ньюс важно?

<p>Фото © Pexels</p>

Кто-то, прочитав правила выше, может сказать: "Да что такого, ну не было этого — и слава Богу, зато я всех предупредил и обо всех позаботился". Дело в том, что фейковые новости не только помогают сеять панику и манипулировать вами, всё гораздо хуже. В Индии бьют тревогу, местные жители, раззадоренные этими фейковыми новостями устраивают самосуды над соседями или заезжими туристами, подозревая всех вокруг в страшных преступлениях. Так что на самом деле вы спасаете чью-то жизнь, прекращая распространять фейк, а распространяя его и изображая заботу, вы подвергаете чью-то жизнь угрозе.

5. Как самому не плодить фейк-ньюс?

<p>Фото © Pexels</p>

Будьте настроены критично ко всей получаемой вами информации. Нет, если на металлической гудящей будке нарисован череп и кости, скорее всего, эта информация верна и влезать в будку не нужно. Речь идёт о слухах и подобных непроверенных данных. Пусть рассказанное коллегой в курилке и потрясло вас до глубины души, сначала проверьте историю в Интернете, ориентируясь на информацию из крупнейших СМИ или авторитетных местных СМИ. В противном случае вы и сами можете стать автором фейковой новости, просто пересказав какую-нибудь байку из курилки или столовой.

Автор:
Виктор Логинов
ВЛ
Виктор Логинов
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