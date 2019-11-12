Американский журналист удивился замалчиванию заслуг России в Сирии

Он уверен, что со временем историки верно истолкуют действия Москвы в республике и её роль в урегулировании ситуации.

Россия играет важнейшую роль в установлении мира в Сирии, считает автор американского портала Truthdig Скотт Риттер.

По его словам, противостояние России и Запада в регионе обусловлено тем, что изначально Москва взяла курс на дипломатическое разрешение кризиса в Сирии.

В это же время США проводили тайную операцию по поставке оружия и делали попытки свергнуть Асада. Так, одной из тактик Вашингтона стало обвинение в адрес сирийских властей в применении нервно-паралитического отравляющего вещества. После этого Пентагон предложил создать над Арабской Республикой бесполётную зону. Как утверждает Риттер, благодаря этому сирийская оппозиция при поддержке США хотела начать готовиться к войне.

Автор напоминает, что именно благодаря России в 2013 году сирийское химическое оружие под надзором ОЗХО было уничтожено.

В 2015 году президент России Владимир Путин направил российских военных в Сирию, в то время боевики контролировали 70% страны. Как считает Риттер, именно благодаря Москве удалось отвоевать значительную часть сирийских территорий.

Автор также говорит о действиях российской военной полиции, работающей над восстановлением мира и оказывающей помощь местным жителям.

Журналист также напомнил о том, что после проведения Турцией спецоперации в Сирии некоторые американские военные покинули страну. Тем самым Россия смогла предотвратить большую войну между Турцией, курдами и США, уверен он.

При этом Риттер удивляется, что о заслугах России в Сирии практически не говорят. Он связывает это с западной русофобией, которая "просочилась во все сферы внутриполитического дискурса".

— Нравится нам это или нет, но русские в Сирии спасли нас от нас самих, — заключил он.

Однако автор уверен, что со временем историки верно истолкуют действия Москвы в республике и её роль в урегулировании ситуации. Он добавил, что Россия достойна Нобелевской премии мира за проделанное.