В Минобороны рассказали о маршруте патрулирования в провинции Алеппо

Патрулирование северо-восточной части сирийской провинции Алеппо силами российской военной полиции продолжается. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

— Продолжается патрулирование российской военной полиции по маршруту Каракозак — Кобани — Коран на северо-востоке провинции Алеппо, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за минувшие сутки на территории Сирийской Республики было зафиксировано 14 обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Также сообщается об успешном завершении первого российско-турецкого патрулирования сирийских границ, о котором договорились лидеры России и Турции на двусторонней встрече в Сочи 22 октября.

Подписанный двумя лидерами меморандум подразумевает отвод курдских формирований на 30 километров от сирийско-турецкой границы, ввод на сирийскую сторону российской военной полиции и сирийской погранслужбы, после чего начинается совместное патрулирование.

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