Конституционный суд разрешил изымать имущество у родных и друзей коррупционеров

Речь идёт о семье и знакомых бывшего полковника Дмитрия Захарченко, у которых изъяли имущество в пользу государства на девять миллиардов рублей.

Конституционный суд России разрешил изымать имущество у родных и друзей коррупционеров, если те не смогли доказать, что оно было приобретено на законные средства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отказные определения КС РФ по итогам рассмотрения жалоб бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его семьи и знакомых.

Ранее родители бывшего полковника, а также его сестра и знакомые не согласились с тем, что к ним применили нормы о контроле за расходами чиновников. Так, по решению Никулинского суда Москвы у них изъяли имущество на девять миллиардов рублей, посчитав, что они не смогли бы приобрести автомобили и недвижимость на законные доходы.

Меж тем в КС РФ отметили, что в их случае речь идёт о неких "особых правовых мерах". Они нужны для эффективного противодействия коррупции и защиты конституционно значимых ценностей, пояснили в Конституционном суде.

Как уже сообщал Лайф, 10 июня Захарченко был осуждён на 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по одному эпизоду взяточничества и в воспрепятствовании расследованию. Позже ему смягчили приговор.