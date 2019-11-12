ВЦИОМ представил "карту страхов" россиян

На первом месте оказался рост социальной несправедливости, а на последнем — возможные конфликты с другими странами.

ВЦИОМ рассказал о "карте страхов" россиян. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 68% респондентов ответили, что их волнует рост социальной несправедливости.

— Первую строчку "карты страхов" занимает тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости между людьми — беспокойство на этот счёт высказало 68% опрошенных, — говорится в сообщении ВЦИОМ.

На втором месте риск возможного снижения дохода. О таком страхе высказывались 63%, ещё 58% упомянули отказ или возможный отказ в бесплатной медицинской помощи, а также подорожание привычных товаров.

Реже россияне переживают о разгуле преступности (36%) или же потере работы (35%). Меньше всего соотечественники беспокоятся о возможном обострении конфликтов России с другими странами.

— После пика роста страхов в тёплые месяцы — май, июнь, июль и август — в зависимости от того или иного потенциального риска наблюдается стабильное понижение беспокойства практически по всем предложенным проблемам, — подытожили во ВЦИОМ.

В конце октября в "Левада-центре" рассказали, что в число наибольших страхов россиян вошли произвол властей, болезни и потеря близких.