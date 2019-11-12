"Сойдёт лавина зрады". В Киеве заявили о готовности снять санкции с России

По словам украинского вице-премьера Дмитрия Кулебы, Киев готов пойти навстречу Москве, но лишь за "максимальный уровень компенсаций".

На протяжении всех пяти последних лет украинские власти готовы к снятию всех санкций в отношении России. Но и делать это в одностороннем порядке не намерены, заявил в интервью порталу "РБК-Украина" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. При этом он уточнил, что даже если Москва пойдёт на уступки ради отмены санкций — на Украине всё равно сойдёт "лавина зрады".

— Если это произойдет, то лавина "зрады" сойдёт однозначно. Но главное для нас — мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти. Но задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого без достижения необходимых нам результатов по Минску. И, во-вторых, если это всё же произойдёт — получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, — заявил Дмитрий Кулеба.

Украинский чиновник подчеркнул, что главная цель дипломатии Киева — не допустить снятия секторальных западных санкций с России без достижения результатов по реализации Минских соглашений. В то же время Кулеба добавил, что сверхдержавы могут торговать друг с другом, даже несмотря на наличие ограничений.

Как ранее сообщал Лайф, отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. В мае текущего года Евросоюз официально продлил экономические антироссийские санкции ещё на полгода. Теперь они будут действовать до 31 января 2020 года.