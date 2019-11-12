На Урале в больнице умер годовалый ребёнок

По этому факту начались проверки Министерства здравоохранения области и регионального управления СК.

В больнице города Сысерть в Свердловской области скончался годовалый ребёнок, сообщает E1.RU. Малыш с лёгкой одышкой попал в медучреждение вечером 9 ноября, а в пять утра 11 ноября его не стало.

— Странно то, что был консилиум врачей и патологоанатомов, за семью замками это всё обсуждалось, выдали свидетельство о смерти, где указано, что причина смерти — вирусная инфекция дыхательных путей, — сообщила близкая подруга мамы умершего мальчика.

По словам женщины, родители ребёнка не могут поверить, что инфекция верхних дыхательных путей может привести к летальному исходу. Они боятся, что так и не узнают правды от врачей.

Министерство здравоохранения Свердловской области проводит проверку по этому факту. Отмечается, что в региональном СУ СКР начали доследственную проверку. В ведомстве заверили, что после судебно-медицинской экспертизы будет названа точная причина смерти ребёнка.

А в Москве врачи борются за жизнь маленького мальчика, который накануне выпал из окна девятого этажа вместе с мамой и маленькой сестрой.