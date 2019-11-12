В Кремле оценили предложение Назарбаева организовать встречу Путина и Зеленского

В Кремле высоко оценили усилия Казахстана в плане налаживания отношений России и Украины. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение первого лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

— Путин является сторонником реанимации этих отношений, их возвращения в нормальное русло. Но вместе с тем это невозможно сделать без взаимности со стороны Киева. Безусловно, Путин сам говорил, что никогда не отказывается от подобных встреч, от этой тоже, но считает, что встреча ради встречи принесёт мало пользы, — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что эта встреча должна быть хорошо подготовлена, поэтому Москва концентрируется на подготовке к процессам "нормандского формата". Он напомнил, что для этого должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в рамках минских соглашений.

Как уже сообщал Лайф, Назарбаев предложил организовать проведение переговоров лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского и сделать это в Казахстане.