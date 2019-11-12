Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского

У политика уже есть вариант нейтральной площадки для проведения переговоров глав двух государств.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает провести переговоры лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

— Нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины... Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан, — заявил Назарбаев в ходе заседания дискуссионной площадки "Астана-клуб" в Нур-Султане.

Как уже сообщал Лайф, лидеры России и Украины общались несколько раз по инициативе Зеленского. Последний их разговор прошёл в начале сентября, где они обсудили итоги обмена пленными между Россией и Украиной. В конце октября глава украинского МИД заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным.