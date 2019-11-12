В России предлагают запретить ватные палочки и влажные салфетки

Более 120 стран мира законодательно регулируют оборот одноразового пластика, и России пора присоединиться к их числу, считают в Greenpeace.

Российское отделение Greenpeace направило обращение министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину, предлагая ввести запрет на оборот товаров из одноразового пластика. Эксперты и активисты организации утверждают, что влажные салфетки и ватные палочки входят в топ-10 главных загрязнителей окружающей среды. Именно поэтому населению стоит от них отказаться, а производителям — усилить свою экологическую ответственность.

В перечень товаров, которые чаще всего загрязняют окружающую среду, также попали целлофановые пакеты, одноразовые контейнеры и посуда, в том числе столовые приборы, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров или конфет.

— Пластиковые изделия, которые невозможно выделить из потока отходов, эффективно переработать и вернуть в оборот, должны исчезнуть либо изменить дизайн. Чтобы остановить пластиковое загрязнение, нужно прекратить производство мусора и вкладывать силы в создание альтернативных систем доставки, многоразовой упаковки, оборотной тары, — считает эксперт проекта Greenpeace "Ноль отходов" Дмитрий Нестеров.

В организации добавили, что уже 127 стран мира законодательно регулируют оборот одноразового пластика, России пора присоединиться к их числу.

Как сообщал Лайф, ранее Роспотребнадзор сообщил о подготовке законопроекта о сокращении производства пластиковых пакетов вплоть до полного их запрета. Кроме того, несколько месяцев назад Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации начало готовить проект постановления о запрете продажи одноразовой пластиковой посуды.

А вот российское новшество — одноразовую посуду из крахмала — Greenpeace раскритиковала. По мнению экологов, это не решит проблему заполнения свалок, которые продолжат наполняться и загрязнять природу.