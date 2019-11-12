Психиатр рассказал Лайфу, как выходки Панина могут сказаться на его дочерях

По мнению эксперта, это могут быть два пути – супруг в виде копии отца, либо личные проблемы как у самого актёра.

Помимо того, что у актёра Алексея Панина своеобразные изменения личности, на которые повлияло употребление психоактивных веществ разной степени эффективности, у артиста уже изменяется характер и функции головного мозга. Соответственно, от Панина можно ожидать всё, что угодно. Такое мнение Лайфу выразил психиатр-нарколог Алексей Казанцев, комментируя очередное скандальное видео от актёра, на котором он привязывает собственную дочь к батарее.

— Обычно болячки передаются от отца к дочери, от матери к сыну, к сожалению. У нее, насколько я помню наследственность отягощена по той и по другой линии, мать у психиатра наблюдалась, как минимум, у отца соответственно эти постоянные употребления. Он, конечно сейчас борется за внешний вид с помощью косметологов, но поведение он свое менять не собирается. Заболевание хроническое, оно с ним на всю оставшуюся жизнь. И отягощается расстройством личности, которое у него есть и довольно характерно для артистов, — отметил эксперт.

Также психиатр прокомментировал другую скандальную публикацию Панина на его странице в Instagram, где он сфотографирован с детьми и якобы вместе с ними пьёт пиво. Как подчеркнул нарколог, даже если дети и не употребляли спиртное, такое поведение отца практически гарантирует, что в будущем его дочери будут лояльно относиться к употреблению алкоголя.

— Я так понимаю, что дочь в разные периоды времени в жизни насмотрелась и более тяжелые его состояния, связанные с употреблением алкоголя, так что, видимо вот это лайтовое его отношение к пиву это не самое страшное, что может быть. У девочки может быть два варианта — может быть супруг полная копия отца, как это довольно часто происходит, либо же у неё возникнут такие же проблемы в какой-то определённый период времени, — подытожил Алексей Казанцев.

Ранее Лайф публиковал жуткий ролик, где Алексей Панин ругается на свою дочь за грязь в квартире, а затем привязывает её к батарее. При этом данное видео артист сам выложил на своей странице в соцсети.

А в апреле Панин признавался, что ходит с дочкой на нудистские пляжи.