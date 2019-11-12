Жительницу Урала нашли мёртвой после побега её детей из домашней "тюрьмы"

Она не разрешала двум дочерям и сыну ходить в школу, общаться со сверстниками и держала взаперти.

В Челябинской области жительницу города Усть-Катава Дину Азизову нашли мёртвой после того, как от неё сбежали дети. Тело женщины обнаружили в сарае на придомовой территории, в то время как сам дом был охвачен огнём. Об этом пишет "КП-Челябинск".

После побега детей мать обратилась в полицию. Их разыскали быстро. Весь предшествующий пожару день они провели в полиции, а затем в больнице. Оказалось, что старшая дочь Дины, 20-летняя Дарина, выкрала младших брата и сестру 15 и 11 лет. Отдавать их матери не стали. От них стали известны жуткие подробности из жизни в семье.

Дина Азизова дважды была замужем. Всего от первого и второго браков у Дины было четверо детей: три дочери и сын. Старшая дочь в подростковом возрасте отсидела срок за нападение на человека. После этого события женщина кардинально поменяла методы воспитания.

Дети Дины жили как в тюрьме. Они не выходили из дома без сопровождения женщины, не общались со своими сверстниками, не ходили в школу. Мать даже присутствовала во время телефонных разговоров детей.

— Со слов 20-летней дочери, мама покупала им диски с кино, разрешала смотреть на планшете мультфильмы в YouTube, но только в её присутствии. Она контролировала, как они общались по телефону со старшей сестрой, которая уехала в Татарстан с отцом, работающим в Кургане, — рассказала изданию местная журналистка Мария Батракова.

Сейчас с осиротевшими детьми работают социальные службы. Согласно закону, опеку над братом и сестрой может взять 20-летняя дочь Дарина. Но эксперты заявили, что её нельзя считать социально адаптированной. Дальше близлежащего магазина девушка и не ходила.

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