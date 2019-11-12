В Москве истязавших приёмных детей супругов отправили в СИЗО

Жестоким приёмным родителям грозит до трёх лет лишения свободы. Детям будут искать новую хорошую семью.

Москвичей Ирину и Андрея Гончаровых, истязавших приёмных детей, отправили в СИЗО. При аресте Андрей угрожал расправой Анне Королёвой, приёмной дочери своей жены, за то, что та открыла правду об их деяниях.

Ирину арестовали 31 октября, Андрея — 8 ноября. Следователи опросили детей, и те признались, что их постоянно избивали. Сейчас оба фигуранта идут по статье "Истязание". Им грозит до трёх лет лишения свободы.

— Во время ареста Андрей угрожал мне, говорил, мол, бойся теперь — ты же знаешь, срок небольшой, я скоро выйду... Я сама до сих пор не могу пообщаться с детьми, знаю только, что с ними работают психологи. Я держу связь со всеми фондами и организациями, чтобы, как только дети появятся в системе, им сразу начали искать новую хорошую семью, — рассказала Лайфу Анна Королёва.

Девушка призналась, что не ожидала, что всё закончить тюрьмой для приёмных родителей. Она просто хотела, чтобы детей забрали от жестоких супругов и отдали в хорошую семью.

— Но раз следствие нашло состав преступления, значит, так тому и быть. С Андреем у меня уже была очная ставка, с Ириной ставка предстоит на днях, — добавила Анна.

Напомним, ранее приёмная дочь москвички обвинила её в избиении трёх усыновлённых детей, а также заявила, что женщина не работает и регулярно употребляет алкоголь. Сама мать объяснила Лайфу эти нападки тем, что Анна якобы претендует на жилплощадь.