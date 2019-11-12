Онищенко дал россиянам совет, как не заболеть в минус 40

Это москвичам кажется, что о морозах задумываться ещё рано. А в Коми, Поволжье и на юге Западной России уже на следующей неделе наступит настоящая зима.

Бывший главный санитарный врач РФ, врач-эпидемиолог, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал изданию URA.ru, как не заболеть в холода. Совет, между прочим, как нельзя актуален для жителей Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Красноярского края, где уже в ближайшее время прогнозируются сильные морозы.

Эксперт посоветовал россиянам из этих регионов привиться от гриппа, избегать долгих прогулок на свежем воздухе, а главное — сохранять позитивный настрой.

— Для того чтобы пережить перепад температур без вреда для здоровья, в первую очередь нужно меньше думать о холодах. Одевайтесь по погоде, продолжайте заниматься любимым делом, и минусовые температуры вас не огорчат, — заключил Онищенко.

Собеседник издания отметил, что важнейшим компонентом защиты от простуды является правильное питание, витамины и полезные горячие напитки.

Ранее Лайф рассказывал, как переохлаждение может привести к остановке сердца.