Телефон пропавшей на Ставрополье школьницы найден в лесополосе

По факту исчезновения подростка возбудили дело по статье "Убийство", но масштабные поиски всё ещё продолжаются.

В окрестностях Ставрополя уже вторые сутки ищут 16-летнюю Аурику Толстову, пропавшую по дороге на олимпиаду. Никаких сведений о ней волонтёрам и оперативникам пока не поступало, однако в лесополосе был обнаружен завёрнутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон, предположительно, принадлежащий школьнице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Дело о пропаже Аурики находится на личном контроле главы СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова. Он выехал на место обнаружения мобильного телефона, сейчас там проходят следственные мероприятия.

Вместе со следователями и полицейскими девочку-подростка ищут спасатели, поисковики из "Лиза алерт" и неравнодушные граждане.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о школьнице, просьба незамедлительно сообщить в управление МВД России по Ставрополю по телефонам: 8 (8652) 30-48-09, 02 либо 102 (с мобильного телефона).