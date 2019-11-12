Израиль заявил, что за день палестинские радикалы выпустили по стране 190 ракет

Палестинские радикалы сегодня выпустили с территории сектора Газа по Израилю примерно 190 ракет, сообщила Армия обороны Израиля.
What if it was YOUR house❓— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) 12 ноября 2019 г.
This building, in the Israeli city of Sderot, was directly hit earlier by one of the many rockets which have been fired at Israel during the day by #Gaza terrorists, causing severe damage to the building. pic.twitter.com/nlJe6Q4Zra
— Начиная с утра по территории Израиля с территории сектора Газа было выпущено около 190 ракет, — говорится в сообщении армии в "Твиттере".
Отмечается, что система ПВО "Железный купол" сбила около 90% ракет. Они были уничтожены ещё в воздухе на безопасном расстоянии от людей и инфраструктуры.
Обстрелы с небольшими перерывами продолжаются до сих пор. Армия Израиля наносит ответные удары по объектам "Исламского джихада" и других радикалов.
Напомним, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны палестинских боевиков после уничтожения во время бомбардировки одного из их лидеров в секторе Газа — 42-летнего Баха Абу аль-Ата. Вместе с ним погибла его супруга. Ещё пять человек, в том числе четверо их детей, получили ранения.
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