Израиль заявил, что за день палестинские радикалы выпустили по стране 190 ракет

Обстрелы начались после уничтожения израильскими ВВС лидера группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.

Палестинские радикалы сегодня выпустили с территории сектора Газа по Израилю примерно 190 ракет, сообщила Армия обороны Израиля.

What if it was YOUR house❓



This building, in the Israeli city of Sderot, was directly hit earlier by one of the many rockets which have been fired at Israel during the day by #Gaza terrorists, causing severe damage to the building. pic.twitter.com/nlJe6Q4Zra — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) 12 ноября 2019 г.

— Начиная с утра по территории Израиля с территории сектора Газа было выпущено около 190 ракет, — говорится в сообщении армии в "Твиттере".

Отмечается, что система ПВО "Железный купол" сбила около 90% ракет. Они были уничтожены ещё в воздухе на безопасном расстоянии от людей и инфраструктуры.

Обстрелы с небольшими перерывами продолжаются до сих пор. Армия Израиля наносит ответные удары по объектам "Исламского джихада" и других радикалов.

Напомним, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны палестинских боевиков после уничтожения во время бомбардировки одного из их лидеров в секторе Газа — 42-летнего Баха Абу аль-Ата. Вместе с ним погибла его супруга. Ещё пять человек, в том числе четверо их детей, получили ранения.