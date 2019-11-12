Сценаристы "Игры престолов" объяснили, почему Джейме бросил Бриенну ради Серсеи

В финальном сезоне после проведённой вместе ночи он покидает возлюбленную и отправляется в Королевскую Гавань к сестре.

Портал Screen Rant объяснил, почему герой сериала "Игра престолов" Джейме Ланнистер бросил Бриенну Тарт и вернулся к своей сестре.

Согласно сценарию сериала, в финальном сезоне после проведённой вместе ночи Джейме покидает возлюбленную и отправляется в Королевскую Гавань к Серсее.

Портал отмечает, что на экране поступок выглядел так, будто он воспользовался Бриенной, а затем вернулся к своей настоящей любви. Однако на самом деле их расставание связано с тем, что Джейме почувствовал себя предателем. Кроме того, он не хотел, чтобы его сестра погибла в одиночестве.

Ранее поклонники "Игры престолов" наконец-то получили объяснение самой непонятной сцены из финала сериала — решению Дейенерис сжечь всю Королевскую Гавань.