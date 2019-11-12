Facebook запускает собственный сервис онлайн-платежей

Система будет доступна на этой неделе в социальных сетях Facebook и Instagram для пользователей, проживающих в США.

Компания Facebook сообщила о запуске собственной платёжной системы электронных платежей Facebook Pay.

— Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи удобным, безопасным и надёжным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp, — сказано в сообщении.

В новом сервисе можно сохранять платёжную информацию в соответствующих приложениях, которую не придётся вводить каждый раз при совершении покупки.

Сервис запустят на этой неделе в социальных сетях Facebook и Instagram для пользователей, проживающих в США. Систему можно использовать для сбора средств, покупок в игровых приложениях и приобретения билетов на мероприятия. В дальнейшем компания намерена предоставить сервис для пользователей других стран.

В 2020 году Facebook собирается запустить собственную криптовалюту Libra. Однако недавно стало известно, что сервисы платёжных операций Visa и MasterCard, торговая интернет-площадка eBay и система онлайн-платежей Stripe отказались от участия в проекте.