Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 30 лет тюрьмы

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Фото © Соцсети

Заседание, где будет решаться вопрос об аресте россиянина, состоится в пятницу, 15 ноября.

Россиянина Алексея Буркова оставили под стражей по решению суда в США, сообщает РИА "Новости".

Сегодня, 12 ноября, Бурков предстал перед судом в США. Судья Восточного округа штата Виргиния Джон Андерсон сообщил, что заседание, где будет решаться вопрос об аресте россиянина, состоится в пятницу, 15 ноября. До этого времени Бурков останется под стражей. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Напомним, Алексей Бурков был экстрадирован Израилем в США. Его обвиняют в совершении преступлений в сфере кибербезопасности.

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