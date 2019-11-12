Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 30 лет тюрьмы

Россиянина Алексея Буркова оставили под стражей по решению суда в США, сообщает РИА "Новости".
Сегодня, 12 ноября, Бурков предстал перед судом в США. Судья Восточного округа штата Виргиния Джон Андерсон сообщил, что заседание, где будет решаться вопрос об аресте россиянина, состоится в пятницу, 15 ноября. До этого времени Бурков останется под стражей. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Напомним, Алексей Бурков был экстрадирован Израилем в США. Его обвиняют в совершении преступлений в сфере кибербезопасности.
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