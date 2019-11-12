Израиль экстрадировал россиянина Буркова в США

Сейчас он находится под стражей и ожидает первичной явки в суд, которая состоится 12 ноября в 14:00 (22:00 мск).

Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова, сообщили ТАСС в американском Министерстве юстиции.

— Я могу подтвердить, что Алексей Бурков экстрадирован из Израиля в США, — сообщила сотрудник пресс-службы ведомства Николь Навас-Оксман.

По её словам, сейчас Бурков находится под стражей и ожидает первичной явки в суд, которая состоится 12 ноября в 14:00 (22:00 мск). Заседание пройдёт в федеральном суде Александрии в штате Вирджиния.

Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года. Россиянина обвинили в преступлениях в сфере кибербезопасности, из-за чего американские власти настаивали на экстрадиции Буркова.

О решении экстрадировать Алексея Буркова из Израиля в США стало известно накануне.