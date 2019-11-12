Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова экстрадируют в настоящий момент в США. Об этом РИА "Новости" сообщил его адвокат Михаил Ирони.

Напомним, петербуржец Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году. Россиянину предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности, в связи с чем американские власти настаивали на экстрадиции Буркова. В конце октября Минюст Израиля принял решение о выдаче, но позже приостановил процедуру экстрадиции.