Суд Израиля приостановил выдачу США россиянина Буркова

Верховный суд Израиля постановил отложить экстрадицию задержанного в аэропорту Тель-Авива россиянина в США. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

По данным издания, запрет наложен после обращения родственников осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар, которую приговорили к 7,5 года лишения свободы из-за девяти граммов гашиша, найденных у неё, когда она была в транзитной зоне аэропорта Шереметьево во время перелёта из индийского Дели в Тель-Авив.

Родственники девушки уверены, что она стала дипломатической заложницей и её "суровый приговор" должен побудить Израиль прислушаться к просьбе Москвы экстрадировать задержанного ещё в 2015 году россиянина Алексея Буркова не в США, где его обвиняют в киберпреступлениях, а на родину.