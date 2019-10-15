Нетаньяху попросил Путина помиловать осуждённую за наркотики израильтянку

У девушки, задержанной в транзитной зоне Шереметьево, нашли около девяти граммов запрещённого вещества.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил официальное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Нааму Иссахар, приговорённую в Подмосковье к семи с половиной годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает канцелярия Нетаньяху.

— Эта просьба была направлена сегодня (15 октября. — Прим. Лайфа) вечером президенту России Путину, — говорится в сообщении.

Напомним, 25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из индийского Дели в Тель-Авив. У девушки нашли около девяти граммов наркотиков. Она признала себя виновной в хранении, но отрицала контрабанду запрещённого вещества. Впрочем, это не убедило Химкинский городской суд. Ранее президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Путину с просьбой о помиловании девушки.