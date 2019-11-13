Чиновница офиса Зеленского просила $300 тыс. за получение поста в "Нафтогазе"

Глава одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлана Кондзеля задержана за вымогательство 300 тысяч долларов за оказание помощи в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз". Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Отмечается, что женщина действовала в составе организованной преступной группы. Также сотрудники НАБУ задержали её сообщницу — бывшую замминистра культуры.
В офисе президента Украины подтвердили факт задержания Кондзели, возглавлявшей департамент обеспечения доступа к публичной информации.
Накануне на Украине задержали семерых сотрудников Национального банка за присвоение 1,2 миллиарда гривен.
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