Чиновница офиса Зеленского просила $300 тыс. за получение поста в "Нафтогазе"

Кроме того, сотрудники НАБУ задержали бывшую замминистра культуры, также проходящую по делу о коррупции.

Глава одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлана Кондзеля задержана за вымогательство 300 тысяч долларов за оказание помощи в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз". Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Отмечается, что женщина действовала в составе организованной преступной группы. Также сотрудники НАБУ задержали её сообщницу — бывшую замминистра культуры.

В офисе президента Украины подтвердили факт задержания Кондзели, возглавлявшей департамент обеспечения доступа к публичной информации.

Накануне на Украине задержали семерых сотрудников Национального банка за присвоение 1,2 миллиарда гривен.