Путин подписал закон об уведомлении должников о переходе их дел коллекторам

Документ был принят Госдумой 19 декабря 2018 года, однако 16 января 2019 года Совет Федерации отклонил его.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уведомлении должников при передаче их дел коллекторам. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Документ был принят Госдумой 19 декабря 2018 года, однако 16 января 2019 года Совет Федерации отклонил его, после чего закон отправили на доработку. Документ касается публичного раскрытия в едином федеральном реестре сведений о деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и о других участниках экономической деятельности.

Согласно внесённым поправкам, доступ третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан был исключён, из-за чего предусматривалось предоставление любой информации через личный кабинет.

Также новая версия закона исключает возможность неоднократного обжалования судебных актов по делу о банкротстве разными конкурсными кредиторами и уполномоченными органами.

Закон также обязывает кредиторов присылать уведомления в течение 30 рабочих дней должникам о том, что коллекторы привлечены к возврату просроченной задолженности через размещение соответствующих сведений в реестре.

Ранее президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение СНГ о сотрудничестве в случае ядерной аварии.