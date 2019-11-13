Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин в случае срыва торговой сделки

По словам Трампа, в этом году стороны уже были близки к заключению соглашения, однако Китай отказался от договорённостей.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе в Нью-Йорке заявил, что США и Китай находятся буквально в шаге от заключения торговой сделки, которая бы устраивала Вашингтон, и пригрозил повышением пошлин, если всё опять сорвётся. Трансляцию его выступления вёл телеканал CNBC.

— Я сказал Ларри (Кадлоу, экономический советник. — Прим. Лайфа) и говорю это вам, если сделка не будет заключена, мы намерены серьёзно повысить пошлины, — сказал Трамп.

При этом глава государства отметил, что ещё одним условием будет выгодность будущего соглашения для американских фермеров и "прекрасных компаний".

Также Трамп обратил внимание, что в этом году стороны уже были очень близки к заключению соглашения, однако китайская сторона, по его утверждениям, в какой-то момент решила отказаться от договорённостей, что поставило крест на совместном документе.

Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки