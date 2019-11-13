Робот "Фёдор" может заговорить на английском и китайском языках

Однако сейчас учёные работают над более чёткой речью робота на родном русском языке.

Семейство роботов "Фёдор" в будущем сможет говорить на английском и китайском языках, рассказал ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

По его словам, разработчики намерены дальше развивать систему речевого взаимодействия и набирать больше всевозможных словоформ.

— В перспективе планируем переходить на другие языки: на английский и, скорее всего, китайский, — сказал Дудоров.

Однако пока этой задачей вплотную не занимаются, но идёт обсуждение этого вопроса и прописываются соответствующие задания, пояснил исполнительный директор компании. Сначала будет обеспечена более чёткая работа на русском языке, в частности с учётом правильной постановки уточняющих вопросов. Если будет разработан соответствующий алгоритм, "Фёдор" сможет разговаривать на 10–15 языках.

Ранее "Фёдор" не смог войти в Google из-за проверки на роботов.