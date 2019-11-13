На Украине назвали три нарушенных обещания Зеленского

По прогнозу Спивака, следующие выборы в Верховную раду будут осенью 2020 или весной 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский уже трижды не выполнил свои предвыборные обещания. Об этом руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак заявил в эфире телеканала NewsOne.

По словам Спивака, в Незалежной так и не начались посадки коррупционеров, не возвращаются люди из эмиграции, а также не действует правило о том, что закон один для всех.

— Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан, — добавил Спивак.

Также он отметил, что следующие выборы в Верховную раду состоятся осенью 2020 или весной 2021 года.

Ранее Надежда Савченко написала для Зеленского манифест.