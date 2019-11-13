Журнал Glamour назвал обладательницу премии "Женщина года"

Премию "Мужчина года" получил звезда фильма "Полицейский с рублёвки", актёр Сергей Бурунов.

Телеведущая Регина Тодоренко, стала победителем в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour, вместе с ней на это звание претендовала Светлана Лобода, Анна Михалкова и Светлана Ходченкова.

Среди менее прекрасной половины человечества почётного звания "Мужчина года" удостоился актёр Сергей Бурунов, которого "в один голос" поддержали читательницы журнала — весь год Сергей не сходил с экранов, за что и был вознаграждён публикой.

Звание лучшего спортсмена завоевала фигуристка Алина Загитова, а украинка Maruv увезла на родину награду в номинации "Певица года". Лучшим режиссёром была признана продюсер группы Little Big Алина Пязок.

Звание "Команда года" досталось сборной по синхронному плаванию, участница шоу "Comedy Woman" Надежда Сысоева забрала себе "Жизнь в розовом цвете", а "Парой года" стали Мария Ивакова и Никита Ефремов.

"Золотой граммофон" обернулся позором, где даже преданные зрители не выдержали