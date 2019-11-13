Эксперты рассказали о темпах роста спроса на нефть в мире

В России спрос на нефть вырастет с 3,2 до 3,4 миллиона баррелей в сутки к 2025 году.

К 2025 году рост спроса на нефть в мире увеличится до 103,5 миллиона баррелей в сутки (6,8%) по сравнению с показателями 2018 года. Такого развития событий ожидает Международное энергетическое агентство.

Эксперты предполагают, что ежегодный рост спроса на нефть в развивающихся странах составит около 900 тысяч баррелей в сутки. По данным МЭА, спрос на нефть в России вырастет с 3,2 до 3,4 миллиона баррелей в сутки к 2025 году.

Что касается спроса на нефть в США, то специалисты предрекают его снижение — в 2025 году до 18,4 миллиона баррелей в сутки, а к 2040 году — до 15,1 миллиона.

Ранее эксперты компании Saudi Aramco назвали добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире.