В России на 417% возросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Кроме того, на 69% увеличилось количество преступлений, совершённых с применением информационно-телекоммуникационных технологий.

В России возросло число случаев мошенничества с платёжными картами. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

За первые девять месяцев 2019 года было зафиксировано 10,3 тысячи преступлений по уголовной статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Это на 417,3% выше, чем аналогичные данные за такой же период прошлого года.

Также в России зарегистрировали более 205 тысяч преступлений, совершённых с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 69% больше, чем в 2018 году.

Ранее сообщалось, что кибермошенники освоили новый способ кражи данных из банков.