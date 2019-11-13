Гидрометцентр предупредил о приходе в Россию аномальных холодов

По данным метеорологов, сильнее всего стихия ударит по территориям Урала и Сибири.

Вторжение арктического антициклона в центральную часть Сибири принесёт аномальные холода в большую часть страны. Особенно мороз ударит по сибирским и уральским регионам, сообщила "Российской газета" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как пояснила специалист, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Республике Алтай похолодание будет сопровождаться снегом и метелями. А на юге Алтайского края возможно даже введение штормового предупреждения из-за сильного ветра. На обширной территории от Омска до предгорий Алтая ночью температура воздуха будет опускаться до минус 30 градусов и ниже. Днём столбики термометров будут показывать 8−15 градусов мороза. А вот в Иркутской области в ночное время ожидается понижение температуры до минус 40 градусов. Днём — минус 9−14 градусов.

В Свердловской и Тюменской областях ночью местами температура упадёт до минус 25, днём — до минус 8−13 градусов. В Пермском крае похолодание не столь сильное, но оно будет сопровождаться сильными осадками в виде снега и мокрого снега. Прогнозируется гололёд.

Аномальные морозы, сопровождающиеся снегом и гололёдом, ожидаются уже 13 ноября на северо-востоке Архангельской области, в Ненецком автономном округе и Республике Коми. В течение последующих дней ночная температура воздуха будет опускаться до минус 29 градусов. Днём там — минус 8−13. Как отметила синоптик, на севере России уже намело 25−30-сантиметровые сугробы, которые не растают до весны.

— А вот в центре европейской территории, в том числе и в Москве, синоптики пока снега не ждут. Хотя температура будет уже не такой высокой, как в начале недели. Положительная аномалия температуры всё равно сохранится, но если в начале недели отклонение от нормы середины ноября было на 7−8 градусов, то к концу недели будет выше нормы градуса на 4. Ночью возможны слабые заморозки, — рассказала Людмила Паршина.

Ранее же метеорологи отмечали, что в целом климатическая зима в России откладывается.