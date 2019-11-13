Медведев назвал самые острые проблемы сельской медицины

Премьер-министр посетил село Санниково в Алтайском крае во время проверки объектов инфраструктуры, построенной в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

Глава Правительства России Дмитрий Медведев намерен дать сразу несколько поручений по итогам совещания в Алтайском крае, посвящённом развитию сельских территорий. Часть из них направлена на решение самых острых проблем сельской медицины. Например, Минкомсвязи будет поручено предусмотреть подключение сельских соцобъектов к Интернету и контролировать качество связи в рамках программы "Цифровая экономика".

— Не у всех медицинских организаций есть качественное подключение к Интернету. Но здесь работа только разворачивается. Дам по итогам нашего совещания поручение Минкомсвязи предусмотреть мероприятия в национальной программе "Цифровая экономика" по подключению социальных объектов к Сети и, конечно, регулярно проводить анализ качества доступа этих объектов к Интернету, — заявил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр также потребовал подготовить для него доклад о решении проблемы с ФАПами на селе. Как отметил Медведев, несмотря на выделение средств федеральным центром, не везде закупаются мобильные медицинские комплексы. Также ещё одной проблемой, которая требует решения, премьер назвал развитие санитарной авиации. Как подчеркнул Медведев, острее всего эта проблема наблюдается в Сибири и на Дальнем Востоке.

— Не везде есть взлётно-посадочные площадки, которые могли бы быть рядом с больницами, но тем не менее действовать здесь нужно... — добавил он. — Поручение такое я тоже дам.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин дал поручение повысить качество услуг в первичном звене здравоохранения. Глава государства также отметил, что зачастую региональные власти выполняют оптимизацию больниц схематично, что только усугубляет ситуацию.