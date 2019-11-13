Два человека погибли из-за наводнения в Венеции

Более 80% города затоплено. Власти планируют ввести режим чрезвычайной ситуации.

В Венеции два человека стали жертвами наводнения. Один из них мог погибнуть из-за удара током, когда пытался запустить в затопленном доме электрические насосы. Об этом сообщает телеканал Sky TG24.

Напомним, в минувшую ночь уровень воды в городе поднялся почти до рекордных 187 сантиметров, при том что критической считается отметка в 130 сантиметров. Самое же серьёзное повышение уровня воды было зафиксировано в 1966 году — 194 сантиметра.

Затоплено более 80% города. Утонуло несколько речных трамваев. Из-за наводнения произошли перебои с телефонной связью и электричеством. Сообщается, что под ударом стихии также оказались другие города Италии. Больше остальных пострадали южные провинции страны. Так, в городе Матера сильнейшие порывы африканского ветра сирокко скоростью до 100 км/ч ломали деревья и рушили линии электропередачи, принося с собой ливни.

В городе планируют ввести режим чрезвычайной ситуации. Сегодня ожидается волна новой "высокой воды" — до 145 см.