Диетолог рассказала, чем лучше не закусывать пиво

Оказалось, что некоторые закуски к пенному могут отрицательно влиять на кровообращение организма.

Шеф-повар Дмитрий Табаков и врач-диетолог Елена Соломатина рассказали "Звезде" о том, какие закуски больше всего подходят к пиву, а от каких стоит отказаться.

По мнению Табакова, лучшая закуска к пенному — правильно приготовленные раки. По его мнению, под пиво низового брожения — лагер — лучше всего подойдёт жареный осьминог или креветки. Для тех, кто страсти к морепродуктам не разделяет, отлично подойдёт курица.

В свою очередь диетолог Елена Соломатина заявила, что закуски к пиву вредны для организма. Соль задерживает жидкость в организме, а сахар разрушает мелкие сосуды. Особенно вредной закуской врач назвала чипсы.

— В сочетании с пивом чипсы — это вообще ужасно. Это колоссальный вред организму! Пиво срабатывает как усилитель воздействия всего перечисленного, страдают печень, сосуды, нервная система, головной мозг, — рассказала Соломатина.

По мнению диетолога, наименее вредными закусками считаются несолёные морепродукты и жареные крылышки. Она также отметила, что такую закуску лучше заправить специями, а не солить.

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