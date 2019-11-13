Стали известны планы доцента-расчленителя после избавления от тела аспирантки

Соколов во время ссоры в ночь на 8 ноября застрелил 24-летнюю возлюбленную, а затем распилил останки.

Доцент СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, после чудовищного преступления планировал и дальше заниматься преподавательской и научной работой. Вечером 8 ноября, когда тело убитой находилось ещё в его квартире, он договорился о съёмках видео с историком Егором Яковлевым.

— В 18:37 я позвонил ему, чтобы договориться о записи анонса его фестивальной лекции. На вопрос, сможет ли он уделить нам время, Олег Валерьевич категорически ответил, что он не хотел бы визита оператора в его квартиру: якобы его недавно ограбили и он боится посторонних. Это меня слегка удивило, — рассказал Яковлев о разговоре с доцентом.

Соколов сразу успокоился, когда историк предложил снять ролик в университете в перерыве между лекциями. После этого учёный, по словам Яковлева, любезно предложил приехать в СПбГУ с 13:00 до 15:00. Историк признаётся, что при воспоминании о разговоре с доцентом его до сих пор "слегка потряхивает" и он старается не думать, что происходило перед, во время или вскоре после их общения.

Как ранее рассказывал Лайф, Соколов в ночь на 8 ноября во время ссоры застрелил 24-летнюю возлюбленную. За день он распилил тело Анастасии Ещенко, а под утро 9 ноября отправился избавляться от частей тела. Некоторые останки убитой позже нашли в квартире Соколова, другие в 3,5 км от Фонтанного моста через Мойку, а руки — в его рюкзаке. В ходе допроса доцент признал свою вину и был арестован на два месяца. Во время суда у историка случилась истерика.