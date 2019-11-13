Верховная рада в первом чтении приняла скандальный закон о продаже земли

Рассмотрение проекта уже вызвало протесты в Незалежной, к примеру, сегодня к зданию парламента принесли гроб с тушей свиньи.

Верховная рада в первом чтении приняла скандальный законопроект, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам.

— Отменить с 1 октября 2020 запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности, — говорится в тексте законопроекта.

За этот законопроект проголосовало 240 нардепов при необходимом минимуме в 226 человек. Однако проект должен пройти еще второе чтение.

К слову, всего пакет состоит из 11 законопроектов о продаже земли на Украине. Сегодня в Киеве из-за этого состоялись протесты. Работники украинского сельского хозяйства опасаются, что могут лишиться средств к существованию. Потому они вышли на акцию протеста к зданию Верховной рады в Киеве и помимо плакатов и транспарантов принесли с собой гроб с тушей свиньи.