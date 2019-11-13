Украинцы принесли к зданию Рады мёртвую свинью в гробу

Как сказали организаторы акции, таким образом они протестуют против "похорон" украинского животноводства.

Рассмотрение одиннадцати законопроектов о продаже земли на Украине иностранным гражданам стало причиной протестов в Незалежной. Работники украинского сельского хозяйства опасаются, что могут лишиться средств к существованию. Потому они вышли на акцию протеста к зданию Верховной рады в Киеве и помимо плакатов и транспарантов принесли с собой гроб с тушей свиньи.

— Ничего особенного. Просто мёртвая свинья в гробу под Верховной радой. Это, оказывается, в рамках акции против законопроектов о рынке земли. Свинья настоящая. Ляшко с коровой под парламентом переплюнули однозначно, — написал на своей странице в "Фейсбуке" автор фото, украинский журналист Богдан Аминов.

Как сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский решил вынести на референдум вопрос о продаже украинской земли иностранцам. Лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко потребовала от президента и правительства снять с рассмотрения законопроекты о продаже земли, в противном случае предрекла Верховной раде "самую трагическую неделю" в истории.