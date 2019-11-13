Москвич после задержания из-за пьянки пригрозил взорвать отдел МВД

Уже совсем скоро домой к столичному горе-подрывателю пришли сотрудники ФСБ. Взрывчатку не нашли.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы за угрозу взорвать здание ОМВД Таганского района. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах столицы, И. Кобзев позвонил в отдел полиции и заявил: "Я реально придумаю бомбу и сотру ваш кол-центр, штрафы платить не буду!"

Сообщение с угрозой сотрудники полиции передали коллегам в ФСБ. Те быстро вычислили "изобретателя" и отправились к нему домой. В ходе обысков выяснилось, что ни взрывного устройства, ни компонентов для его изготовления у москвича нет. А свой поступок он объяснил тем, что якобы полицейские из ОМВД "Таганское" невежливо с ним общались, отобрали паспорт и два мобильных телефона.

На самом деле Кобзева задерживали накануне за распитие спиртных напитков в общественном месте. По факту чего в отношении мужчины было заведено дело об административном правонарушении, ему выписали штраф. Впрочем, и на звонок с угрозами полицейским мужчина решился, также будучи пьяным. Притом даже после задержания он пообещал и дальше звонить в полицию с ложными сообщениями о минировании.

Житель столицы отправлен для постановки на учёт к наркологу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф рассказывал, как пациент туберкулёзного диспансера в Москве тоже угрожал взорвать здание медучреждения. Мужчине не понравилось, что к нему в палату подселили соседа, который кашлял кровью.