В Москве мошенник под видом лекарства продал пенсионерке БАД за 720 тысяч

Лжеврач обманул несколько человек на общую сумму более миллиона рублей. На него завели уголовное дело.

В Москве задержали 25-летнего мужчину, который под видом лекарства продал 89-летней пенсионерке биологически активную добавку (БАД) за 720 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

Мужчина позвонил пожилой женщине и, представившись медиком, заявил, что у неё плохие анализы. Лжеврач предложил ей лечение дорогостоящим препаратом. Пенсионерка согласилась приобрести "лекарство".

Обманщик причастен как минимум к трём аналогичным эпизодам. Он обманул пожилых граждан на общую сумму более миллиона рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество".

Похожего лжеврача задержали в столице в середине октября. Мужчина за 400 тысяч рублей продал пенсионерке гречку под видом лекарства.