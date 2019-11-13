Джонсон вызвал гнев британцев, неправильно заварив чай

Некоторые пользователи Сети заявили, что не станут голосовать за человека, который "делает это".

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пользователи Сети раскритиковали за нарушение чайной церемонии, сообщает Sky News.

I’ve answered a few questions about Brexit, the economy and Marmite.



Watch our first election broadcast now.pic.twitter.com/boH1GfJdJU — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 ноября 2019 г.

Всё дело в том, что на видео с его комментариями по поводу Брексита Джонсон наливает молоко в чашку, где находился чайный пакетик. Такой способ приготовления напитка спровоцировал бурное обсуждение среди британцев.

Многие задались вопросом, как Джонсон планирует исполнять свои обязанности, если он даже чай не может правильно заварить. Один из комментаторов сказал, что эта ошибка может повлиять на его голос при выборах.

— Я никогда не смогу проголосовать за того, кто это делает, — написал один из комментаторов.

Британские интернет-пользователи один за другим начали давать советы своему премьеру, как следует заваривать чай. Они объяснили, что сначала нужно вытаскивать чайный пакетик, а потом уже наливать в напиток молоко или сливки.

Ранее Лайф показал видео, на котором Борис Джонсон моет полы в магазине.