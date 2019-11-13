Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС, защищающие "Северный поток-2"

Это получилось со второй попытки. В первый раз фракция правой партии усомнилась в наличии кворума и затребовала поимённого голосования.

Немецкий парламент принял поправки, которые выводят "Северный поток — 2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Законопроект приняли большинством голосов. Прямую трансляцию голосования вёл парламентский сайт.

В документе говорится, что смягчающие меры будут применяться только к участку трубопровода, находящемуся на территории Германии. Отмечается, что это касается последних 12 морских миль. Также уточняется, что новое регулирование допускает исключения, но они ограничены 20-летним сроком.

Напомним, 8 ноября бундестаг не смог принять закон. Фракция правой партии "Альтернатива для Германии", придерживающаяся пророссийской позиции, усомнилась в наличии кворума и затребовала поимённого голосования.Тогда поправки поддержало только 133 депутата, а для принятия решения нужно было набрать 355 голосов.

"Северный поток — 2" строится по дну Балтийского моря от границ РФ до Германии и призван расширить возможности России по поставкам газа в Европу. Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.