Премьер-министр Индии на русском рассказал о прекрасной встрече с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал, что провёл прекрасную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
— Провели прекрасную встречу с президентом Путиным, — написал он в Twitter.
В ходе переговоров Путин и Моди обсудили "весь спектр индийско-российских отношений", добавил премьер Индии.
По его словам, Индия и Россия ведут активное сотрудничество в области торговли, безопасности и культуры.
— Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям, — добавил премьер, чей пост был написан на английском и русском.
В ходе встречи Моди заявил Путину, что "с удовольствием" посетит Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Премьер Индии отметил, что рад частым встречам с российским президентом.
Напомним, сегодня Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС.
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