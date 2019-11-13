Премьер-министр Индии на русском рассказал о прекрасной встрече с Путиным

По его словам, народы Индии и России выиграют благодаря тесным связям лидеров двух стран.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал, что провёл прекрасную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

— Провели прекрасную встречу с президентом Путиным, — написал он в Twitter.

В ходе переговоров Путин и Моди обсудили "весь спектр индийско-российских отношений", добавил премьер Индии.

По его словам, Индия и Россия ведут активное сотрудничество в области торговли, безопасности и культуры.

— Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям, — добавил премьер, чей пост был написан на английском и русском.

В ходе встречи Моди заявил Путину, что "с удовольствием" посетит Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Премьер Индии отметил, что рад частым встречам с российским президентом.

Напомним, сегодня Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС.